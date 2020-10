Le roi Philippe rencontre la princesse Delphine pour la première fois: leur photo cartonne sur les réseaux sociaux (photo)

Le roi Philippe et la princesse Delphine de Saxe Cobourg se sont rencontrés pour la première fois vendredi dernier au Château de Laeken, annoncent-ils tous deux jeudi via un communiqué du Palais royal. La rencontre fut «chaleureuse».

«Nous avons eu l’occasion d’apprendre à nous connaître lors d’un long et riche échange qui nous a permis de parler de nos vies respectives et de nos centres d’intérêt communs. Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial», ajoutent Philippe et Delphine.

Le Palais a diffusé une photo de cette rencontre sur ses réseaux sociaux. Un cliché où on voit le roi Philippe et sa demi-soeur, côte à côte (à une certaine distance l’un de l’autre, coronavirus oblige) et qui fait un carton sur Instagram notamment. 4.000 personnes ont en effet « liké » la publication en même pas une heure.