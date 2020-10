Des robots dauphins ultra-réalistes pour que les delphinariums survivent (vidéo)

On croirait à s’y méprendre avoir ici un vrai dauphin. Et pourtant, c’est faux ! Les gestes ont beau être fluides et parfaitement naturels, ce sont bien des robots. Via une manette, on peut leur faire hocher la tête, leur faire traverser un aquarium à sa guise ou encore les faire approcher d’humains qui n’y verraient que du feu. Mais derrière cette curiosité technologique, il y a un véritable intérêt : sauver les dauphins (les vrais cette fois-ci) des delphinariums. Sauver Flipper ! Car ces dernières années, la préoccupation du bien-être animalier est devenue un véritable sujet de société, bien plus qu’auparavant. Les delphinariums, dans ce cadre, sont souvent pointés du doigt pour leur utilisation des dauphins à des fins purement économiques. Aujourd’hui, faire exécuter à ces mammifères marins des figures devant un public est de moins en moins bien perçu et les spectateurs risquent de déserter progressivement ces représentations. Et ça, c’est dans l’optique que les delphinariums ne soient tout simplement pas interdits. Or plusieurs pays comme la France ou le Canada ont récemment grandement renforcé leurs législations à ce sujet.

C’est dans ce cadre qu’intervient Edge Innovations, l’entreprise californienne qui a conçu ce dauphin robot. Et l’objectif est clair : il faut que l’exploitation des dauphins cesse tout en préservant l’intérêt du public pour ces mammifères. C’est là que cette machine intervient pour concilier ces deux préoccupations a priori irréconciliables. « Si votre journée habituelle consiste à nager une centaine de kilomètres dans l'océan et que vous vous retrouvez dans 23 mètres, et que ça, c'est votre existence, c'est un environnement tellement artificiel et vous avez beau le mette en bleu et semblable à l'océan, mais vous êtes quand même un animal sociable itinérant confiné dans une baignoire », fait valoir Walt Conti, fondateur et PDG de Edge Innovations. Beaucoup de qualités mais un coût gargantuesque D’un poids d’un peu plus de 250 kilos, le robot a été conçu grâce à une étroite collaboration avec des biologistes marins afin que les mouvements soient les plus crédibles possibles. « Tout le monde veut savoir si l'utilisation d'un dauphin animatronique est différente de l'utilisation d'un vrai dauphin », a déclaré à Reuters le directeur créatif de l'entreprise, Roger Holzberg. « La vérité est que, à bien des égards, ils sont identiques ».