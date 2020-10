Une artiste transgenre porte plainte contre Laurent Ruquier et Christophe Dechavanne pour «violences psychologiques»

Pour comprendre comment ces stars de la télévision auraient pu causer un tel tort, il faut remonter en mai 2017. Lors d’une émission des « Grosses Têtes », les invités de Laurent Ruquier sont amenés à commenter une animation commerciale. Dans celle-ci, une femme transgenre se présente comme le sosie de Cristina Córdula (par ailleurs présente sur le plateau), ce qui provoque immédiatement des critiques plutôt acerbes. « C’est qui ce travelo ? », se demande alors Laurent Ruquier. « Si ça se trouve, il y en a qui ont passé la nuit avec elle. Il y a peut-être quinze mecs qui se disent "Je me suis tapé Cristina Cordula" et qui se disent qu'elle a quand même une grosse b… », ajoute Christophe Dechavanne. Quant à l’animatrice franco-brésilienne, elle est loin de partager les rires de ses camarades. « C’est un travesti, c’est grotesque », commente-elle alors.

Ce 2 octobre, Laurent Ruquier et Christophe Dechavanne ont eu une bien mauvaise surprise. Comme le fait savoir le Parisien, une femme transgenre, Ludivine Volandro, a décidé de porter plainte contre les deux hommes après avoir été selon elle été victime de « violences psychologiques » de leur part. Des faits qui lui ont fait vivre un cauchemar depuis plus de trois ans.

Du côté de Ludivine Volandro, ces commentaires ont été reçus comme un coup de poignard. A l’époque, elle avait demandé à ce que ce lynchage public cesse avec le retrait de la vidéo publiée sur internet et à ce que des excuses publiques lui soient faites. Depuis, rien, et la blessure est aujourd’hui encore béante. « Les propos qui ont été tenus sont inacceptables. On ne peut pas insulter les gens comme ça, pour faire du buzz potache », s’insurge-t-elle.

De là découle la plainte en justice de ce mois-ci pour « violences psychologiques », avec en principale ligne de mire les deux hommes. Ceux-ci sont désignés comme les « meneurs » du débat, supposés coupables « d’insultes ségrégatives » et de « transphobie » selon les avocats de Ludivine Volandro. Car d’après la plaignante, elle s’est sentie « humiliée » et les conséquences sur sa vie sont importantes. « Retour de mon bégaiement, peur de sortir seule, perte de contrats alors que le sosie de Cristina représentait près de 40 % de mon activité au cours de laquelle on me n’avait jamais traitée de travelo », confie-t-elle. « Ces propos m’ont décrédibilisée dans le métier ».