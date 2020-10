Polémique autour du choix de Gal Gadot pour incarner Cléopâtre à l’écran

Gal Gadot, connue du grand public pour « Wonder Woman », va reprendre le rôle mythique tenu par Elizabeth Taylor en 1963, dans le prochain « biopic » des studios Paramount. Le film reprendra l’histoire de Cléopâtre « vue pour la première fois à travers les yeux d’une femme, des deux côtés de la caméra », s’est réjouie l’actrice israélienne sur Twitter. Le projet inclut en effet Patty Jenkins, la réalisatrice de « Wonder Woman », et la scénariste Laeta Kalogridis (« Shutter Island »).

L’annonce de Gal Gadot a toutefois déchaîné les réseaux sociaux, beaucoup critiquant le fait qu’une femme « blanche » et née en Israël ait été choisie pour camper une reine d’Afrique. « Hollywood a toujours choisi des actrices blanches américaines pour jouer la Reine du Nil. Pour une fois, ils n’auraient pas pu trouver une actrice africaine ? », a par exemple lancé sur Twitter l’écrivain et journaliste James Hall.