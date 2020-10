Surfons tranquille: tous connectés!

La jeune génération est de plus en plus connectée et une enquête récente nous permet d’en avoir une vision plus concrète.

Cette enquête, nommée « Génération 2020 », a été menée auprès plus de 2.000 élèves de primaire et de secondaire. Il en ressort qu’ils sont très tôt en contact avec des écrans, que ce soit la télévision, une tablette mais aussi un smartphone. Lorsqu’ils entrent en secondaire, ils sont nombreux à disposer de ce type de téléphone et le smartphone devient l’objet principal de leur quotidien. Durant la période scolaire, 90 % l’utilisent chaque jour. En moyenne de une à quatre heures pour 37 % d’entre eux et plus de quatre heures pour 38 % ! Pendant les congés, 58...