«Animer du divertissement demande de l’expérience»: quand Iris Mittenaere se fait recadrer par la direction de TF1

Iris Mittenaere aimerait animer beaucoup plus que ce qu’elle ne fait à l’heure actuelle. Pour l’heure, la reine de beauté élue Miss France en 2016 est cantonnée à la présentation de l’Euromillions et à un rôle dans « Ninja Warrior » aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. Elle en veut beaucoup plus. En août dernier, elle faisait part de sa frustration, avec le sentiment d’être sous-exploité par la chaîne française TF1. L’animatrice de télévision de 27 ans déclarait alors au Parisien :

« J’aimerais tenter d’autres choses (…) Au départ, j’avais signé un contrat d’exclusivité pour multiplier les expériences à l’antenne. Ils connaissent mes envies. Il y a eu des pistes sur TFX qui ne se sont pas concrétisées. Je ne peux pas non plus les harceler. Et là, avec le Covid, ça va être encore plus compliqué (…) Heureusement que j’ai d’autres activités qu’à TF1. Sinon, je n’aurais qu’une semaine de boulot par an ».

Les commentaires d’Iris Mittenaere ne sont pas tombés aux oubliettes. Rémi Faura les a repris au bond dans une interview accordée à Puremédias ce samedi 17 octobre. Le directeur des programmes de flux de TF1 a répondu très directement à Miss Univers 2016 : « Animer du divertissement, c’est énormément de travail et cela demande d’acquérir de l’expérience ». Inutile, selon lui, pour Iris Mittenaere de « brûler les étapes », comme l’épingle Le Figaro.

Il s’explique : « Il fut une époque, dans les années 2000, où les formats écrasaient peut-être les animateurs, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il ne peut plus y avoir de simples présentateurs-prompteur. Un bon animateur n’est pas substituable ». Et Rémi Faure de citer les grands noms actuels de l’animation comme Yann Barthès, Jean-Luc Reichmann ou Nikos Aliagas : « Tous ces animateurs, avant d’arriver sur TF1, avaient déjà une longue expérience d’animation radio ou en tant que journalistes ». Iris Mittenaere n’a donc plus qu’à s’armer de patience.