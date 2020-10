«Star Academy»: quand Nikos Aliagas avait «honte» de l’émission qu’il animait

Nikos Aliagas n’a pas toujours été fier de présenter l’émission phare du début des années 2000. Pendant tout un moment, il a même plutôt éprouvé de la « honte » en découvrant les images de la Star Ac’. Il estimait que « ça ne marchait pas », que « c’était très ‘télé-réalité’ ». « Je regardais les premières images et j’avais honte », dit-il pour Télé-Loisirs. Et à raison, on se rappelle presque autant des frasques des candidats dans le château que de leurs passages sur scène.

Pourtant, Nikos Aliagas a présenté la Star Academy de 2001 à 2012. Et il est devenu l’emblème de l’émission. Alors, inutile de dire que l’animateur y a finalement trouvé son compte. Il explique ce qui a provoqué le déclic et ce qui lui a donc permis d’être plus à l’aise avec le concept du télécrochet musical de TF1 : « Finalement, deux artistes m’ont sauvé, parce qu’ils ont mis en avant le concept de l’école : Marc Lavoine et Dany Brillant. Par la suite, on a eu toutes les stars internationales et on a fini à 14 millions de téléspectateurs ».

