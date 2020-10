Dans « The Undoing », Nicole Kidman et Hugh Grant sont inquiétants à souhait.

Riches et menacés par le meurtre d’une mère de famille implicitement liée à leur destin, Grace et Jonathan Fraser forment un couple qui compte dans les plus hauts rangs de la High Society de New York. Mais ils cachent aussi beaucoup de vérités qui font de cette mini-série de HBO un thriller à suspense qui réunit une couple aussi charismatique que… diabolique.

Comment pourriez-vous résumer en quelques mots l’intrigue de la mini-série HBO « The Undoing » ?...