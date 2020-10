Critiqué par Jean-Pierre Pernaut, Laurent Ruquier règle ses comptes: «Il est ingrat» (vidéo)

Décidément, dans ce petit conflit télévisuel, Cyril Hanouna joue les entremetteurs. Ce mardi 20 octobre, il accueillait Laurent Ruquier dans « Touche pas à mon poste » et n’a pas résisté à évoquer avec l’animateur de France 2 la controverse entre lui et Jean-Pierre Pernaut. Le 21 septembre dernier, le journaliste qui a annoncé qu’il quittait la présentation du journal télévisé à la fin de l’année avait taclé Laurent Ruquier, l’accusant de l’avoir « fracassé pendant des années ».

La femme de JPP, Nathalie Marquay, avait balancé le fait que son mari n’aimait pas forcément l’animateur de France 2. Ce 20 octobre, Laurent Ruquier a eu l’occasion de répliquer. Invité par TPMP pour évoquer sa nouvelle émission « On est presque en direct », Laurent Ruquier est donc revenu sur la polémique qui le lie à Jean-Pierre Pernaut. Comme son rival dans cette affaire, il a d’abord tenté de minimiser leur guéguerre. Avant de dire le fond de sa pensée, comme l’épingle Télé-Loisirs :

« J’aime bien Jean-Pierre Pernaut, j’ai juste dit que je n’aimais pas les sujets qu’il traitait dans son journal. C’est mon goût à moi ! Cela ne m’intéressait pas… Je préférais la politique étrangère donc je regardais le journal de France 2. Contrairement à lui, je ne me serais pas permis de dire : ‘je ne peux pas le blairer’. Il ne me connaît pas ! Et Nathalie Marquay est plus conne que lui encore ! Je suis peut-être ingrat comme a dit Zemmour mais je ne crois pas. Lui pour le coup, il est ingrat ! Quand il a fait de la promo pour sa pièce de théâtre, je l’ai reçu très gentiment à plusieurs reprises donc je ne comprends pas pourquoi il a balancé ça… Peut-être que je n’ai pas les mêmes idées politiques que lui, ça, c’est certain ! »