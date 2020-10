Ils pensaient être déconnectés: sur Zoom, les «accidents» intimes se multiplient

Un chroniqueur du prestigieux magazine The New Yorker filmé sans le savoir sur Zoom le sexe à l’air : une mésaventure qui s’ajoute à une série d’« accidents » sur la plateforme, illustrant les aléas de ces visioconférences devenues omniprésentes en ces temps de pandémie. Jeffrey Toobin, 60 ans, s’est excusé ce lundi 19 octobre après avoir été suspendu par le New Yorker : selon des sources citées par Vice News, il a été surpris en train de se masturber la semaine dernière lors d’une visioconférence avec des collègues du magazine et d’une radio new-yorkaise.

Le scandale se serait produit lors d’une pause de cette réunion dédiée à la préparation de la présidentielle du 3 novembre : le juriste et éditorialiste, auteur de plusieurs livres politiques et consultant régulier sur la chaîne CNN, a été filmé alors qu’il pensait « ne plus être visible » par ses collègues. « J’ai commis une erreur honteusement stupide, en croyant être hors champ. Je présente mes excuses à ma femme, ma famille, mes amis et collègues », a-t-il déclaré à Vice. Outre sa suspension du magazine, il va aussi disparaître de CNN pour une durée non précisée. La chaîne a indiqué qu’il allait s’absenter « pour s’occuper de problèmes personnels ».