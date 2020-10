Grande première dans «Mask Singer»: une star internationale cachée parmi les chanteurs ce samedi soir (vidéo)

TF1 avait promis des surprises pour cette deuxième saison de « Mask Singer », et les téléspectateurs vont en avoir ! Ce samedi, le jeu accueillera « une célébrité internationale » a révélé la chaîne dans le lancement du deuxième épisode. Quelques indices sur l’identité de l’invité(e) surprise ont déjà été dévoilés dans la courte vidéo, où on voit une personne vêtue de noir, avec un pull portant l’inscription « Don’t talk to me » notamment. Sur scène lors de sa prestation, la star sera vêtue d’un costume « boule à facettes ».

Dans cette annonce vidéo, le jury - composé de Kev Adams, Jarry, Anggun et Alessandra Sublet - semble sous le choc au moment de découvrir la star internationale cachée sous le costume. Avant ça, on les entend notamment proposer les noms de Lady Gaga, Kylie Minogue et Eva Longoria. Sont-ils sur la bonne voie ? Réponse ce samedi soir sur TF1 ! Cette célébrité mondiale, ne participant qu’à une seule soirée du jeu, sera démasquée en milieu d’émission après une seule performance vocale.

La semaine passée, ce sont le Loup et la Bouche qui ont été démasqués. Sous ces costumes se cachaient la championne française de natation Laure Manaudou (le Loup) et la comédienne Frédérique Bel (la Bouche).