Koh-Lanta, Nagui et Game of Thrones en tête des classements de popularité des émissions, animateurs et séries

Du côté des animateurs, il y a en réalité deux classements : celui des hommes et celui des femmes. Chez les premiers, Nagui arrive aujourd’hui en pôle position, suivi par Jean-Luc Reichmann et Yann Barthès. Cela dit, les publics masculin et féminin ont des différences dans leurs choix. Les hommes préfèrent Nagui, puis Vincent Lagaf et Patrick Sébastien. Chez les femmes, Jean-Luc Reichmann arrive en tête, puis seulement Nagui et Nikos Aliagas. Si on regarde aux classes d’âge, le présentateur des 12 Coups de Midi est également en tête chez les moins de 30 ans, alors que les autres préfèrent Nagui. Pour le reste, alors que les jeunes adorent Nikos Aliagas et Denis Brogniart (autrement dit les présentateurs de télé-réalités), les 30-60 ans votent pour les animateurs de jeux, Jean-Luc Reichmann et Christophe Dechavanne, et les séniors n’ont d’yeux que pour Patrick Sébastien et Laurent Ruquier.

Ce qui est intéressant, c’est que le sondage relève aussi les préférences des Français depuis 30 ans. Or dans les années 1990, lorsque Les Nuls passaient à la télé, ceux-ci arrivaient « seulement » en troisième position. Qui veut gagner des millions et Fort Boyard les devançaient alors. En 2000, l’arrivée fracassante de la téléréalité avait trusté tout le podium, avec Koh-Lanta (déjà), L’Amour est dans le pré, et Pékin Express. En 2010, il y a eu un shift vers la maison, comme le montre la popularité de l’émission de Stéphane Plaza, premier. Et même s’il est alors suivi par The Voice et Les 12 Coups de Midi, on trouve ensuite Top chef, Cauchemar en cuisine ou encore, en septième place, Le meilleur pâtissier.

Côté des femmes animatrices, c’est Karine Le Marchand qui est couronnée reine, suivie par Laurence Boccolini et Faustine Bollaert. La présentatrice de L’Amour est dans le pré fait même consensus : presque tous les publics la placent première. La seule exception, ce sont les plus de 60 ans, qui préfèrent sa concurrente Laurence Boccolini, et qui ne la placent même pas sur le podium. Eux préfèrent Sophie Davant et Faustine Bollaert. Les 30-60 reprennent le classement général alors que les jeunes y apportent une nuance : Valérie Damidot, classée deuxième.

Le paysage des séries, beaucoup plus éclaté qu’auparavant

Enfin, il y a les séries. Ici, c’est Game of Thrones qui arrive en tête, un an après son épilogue. Il est suivi par La Casa de Papel grâce à Netflix et par une série française culte : Un gars, une fille. Mais ici, les préférences sont clairement différentes selon le public visé. Les hommes plébiscitent ainsi en premier lieu X-Files, puis seulement Game of Thrones et Un gars, une fille. Chez les femmes, on aime d’abord Grey’s Anatomy et Desperate Houswives avant de regarder Game of Thrones.

Et comme on peut s’en douter, les plus vieux ne regardent pas du tout la même chose que les plus jeunes. Les cadets passent leurs soirées devant La Casa de Papel, puis l’influence féminine se fait sentir avec Desperate Houswives et Grey’s Anatomy. Chez les séniors, on se tourne d’abord vers les grands classiques français, à savoir Capitaine Marleau, Julie Lescaut et Un gars, une fille. Enfin, les 30-60 ans ont leur classement propre. Ce sont surtout eux qui regardent Game of Thrones, premier ici aussi. Ils plébiscitent ensuite X-Files, où là c’est l’influence masculine qui se fait sentir, puis enfin Desperate Houswifes.

Dernier élément intéressant : les premières places du classement général sont beaucoup plus disputées qu’auparavant. Si le podium ne voit aujourd’hui que des pourcentages entre 12% et 15% d’approbation, c’était beaucoup plus polarisé ces 30 dernières années. Dans les années 1990, Un gars, une fille arrivait grand premier avec 44%, suivi par Friends (29%) et Urgences (28%). La décennie suivante, Docteur House menait la danse avec 34% (suivi par NCIS et Desperate Houswifes). Enfin, dans les années 2010, les plus vieux arrivaient encore à placer Capitaine Marleau en troisième position alors que Game of Thrones et La Casa de Papel étaient en tête, côte à côté à 30 %.