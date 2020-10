«Je ne vais inviter personne»: quand Laurence de «L’Amour est dans le pré» prend une décision inédite (vidéo)

Cette année, pour la douzième saison de « L’Amour est dans le pré », dix agriculteurs (neuf hommes et une femme) sont à la recherche de la perle rare. Après avoir reçu de nombreuses lettres, ils ont chacun sélectionné les candidat(e)s qu’ils souhaitent rencontrer lors des speed-dating.

Dans l’émission diffusée ce dimanche 25 octobre, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les rendez-vous galants de certains agriculteurs. Ils avaient cinq minutes pour discuter avec leur prétendant(e)s et ensuite sélectionner les trois personnes qui viendraient par la suite passer quelques jours à la ferme chez eux, rapporte RTL.

Laurence a notamment fait la connaissance de six hommes qui lui avaient écrit, dans l’espoir d’être sélectionnés et de la rencontrer. Après les speed-dating, la jeune femme a fait une confidence à Sandrine Dans. Ayant une personne en tête, elle décide de n’inviter aucun prétendant à la ferme. Un choix inédit dans le programme, qu’elle a ensuite dû expliquer. « J’ai pris une grande décision, j’ai décidé de ne pas inviter de garçons à la ferme. Sachez que je vous ai fait venir car j’avais un doute, donc si vous êtes là c’est que vos lettres m’ont touchée et je voulais quand même vous laisser la possibilité de me rencontrer, de faire connaissance et d’être sûre de moi. Mais je dois me rendre à l’évidence car dans la vie on m’a toujours appris qu’il fallait écouter son cœur. J’ai donc choisi d’écouter mon cœur car j’ai quelqu’un en tête. Donc je ne veux pas jouer avec vous ou vous faire espérer », a avoué Laurence aux célibataires venus pour elle, après les avoir remerciés.

Bien que la jeune femme n’ait cité aucun nom, il semblerait qu’elle parle de François, un autre agriculteur qui participe à « L’Amour est dans le pré ». Elle avait en effet eu un coup de cœur et lui avait écrit une lettre. Bouleversé par celle-ci, François a choisi de l’inviter à son propre speed-dating, que les téléspectateurs découvriront dans les prochaines émissions.