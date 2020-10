Aux États-Unis, deux ratons laveurs se sont introduits illicitement dans une banque (photos et vidéo)

Souvent comparés à des voleurs dans la culture populaire, à cause de leur caractère et du masque noir de poils qui entoure leurs yeux, les ratons laveurs ont vu les croyances les entourant se confirmer avec les deux individus repérés par un citoyen dans une banque de la ville de Redwood City, en Californie, rapporte la RTBF. Celui-ci les a découverts avec surprise en train de jouer dans le bâtiment, la semaine dernière.

Deux individus s’introduisent dans une banque, via les conduits d’aération. Ils déplacent ensuite une partie du faux plafond pour rejoindre le sol, avant de fureter à gauche à droite dans le bâtiment. On se croirait dans un film. Pourtant, les deux voleurs, s’ils peuvent être considérés comme masqués, sont en réalité… des ratons laveurs !

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux compères auraient escaladé un arbre pour atteindre le toit de la banque, avant de se glisser dans les conduits d’aération et de s’introduire dans les bureaux via le faux plafond. C’est en effet ce que semblent démontrer les images des caméras de surveillance.

Afin de faire sortir le duo masqué de la banque, un refuge pour animaux a été appelé sur place. Et après quelques minutes, les deux ratons laveurs ont été interpellés, indique la RTBF. « Ce n’est pas tous les jours qu’on nous appelle à cause du braquage d’une banque », a expliqué en plaisantant un employé de la SPA locale au micro de la chaîne ABC. « Heureusement les ratons laveurs n’ont pas été blessés durant leur escapade matinale et selon nos informations, ils n’ont pas dérobé d’argent », a ajouté le chef du refuge.