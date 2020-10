Hugo Clément dénonce le comportement de deux stars de téléréalité, qui s’affichent avec des animaux sauvages (vidéos)

En 2013, Manon Marsault s’est fait connaître dans l’émission « L’île des vérités ». Elle rencontre ensuite Julien Tanti en 2016 dans « Moundir et les Apprentis Aventuriers ». Ils se mettent rapidement en couple, avant de se marier et d’avoir deux enfants. Ils participent désormais à l’émission de téléréalité « Les Marseillais ».

Devenus influenceurs, Manon et Julien habitent désormais à Dubaï. Dernièrement, le couple s’est rendu dans un zoo de la ville en compagnie des enfants. Ils ont bien entendu partagé ces moments sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Manon a ainsi publié des images de son fils et de son mari en train de promener un singe tenu en laisse, de caresser un crocodile dont la gueule avait été attachée avec de l’adhésif, de jouer avec des tigres en cage ou encore de donner à manger à un ours enfermé.

Des pratiques choquantes dans un zoo aux pratiques douteuses, comme l’a repéré Hugo Clément, fervent défenseur du bien-être animal. « Quand deux candidats de téléréalité (Manon et Julien Tanti), suivis par plus de 6 millions de personnes, se filment sur les réseaux en train de promener un singe et un crocodile en laisse, ou de « jouer » avec un bébé tigre en cage. Le tout, en encourageant leurs enfants à faire pareil. Sur une image, on voit Manon Tanti caresser le crocodile attaché, dont la gueule est maintenue fermée par du gros scotch. Caresser un crocodile, sérieux ?! Ce « zoo » où les animaux sont des objets destinés à divertir les clients se situe à Dubaï », écrit avec colère le journaliste sur Twitter, en publiant les vidéos incriminantes. Nombreux sont les internautes à avoir également condamné ces pratiques.