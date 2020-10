«Le Meilleur Pâtissier»: le jury épaté par les animaux fantastiques des candidats (vidéo)

Cette semaine de compétition dans « Le meilleur Pâtissier » avait pour thème le chocolat. Lors de l’épreuve créative, les candidats avaient comme consigne de représenter des animaux fantastiques, à base de chocolat bien entendu. À cette occasion, le maître chocolatier Arnaud Ragot était invité à venir déguster les créations en compagnie de Cyril Lignac et Mercotte. Et le moins que l’on puisse dire est que l’ensemble du jury a été épaté par les réalisations des pâtissiers amateurs. Voici ceux qui les ont le plus marqués.

L’ornithorynque de Reine a été le premier animal fantastique à être goûté. Et le visuel comme les saveurs ont conquis le jury. « Il est comme toi, il respire la bonne humeur et la joie de vivre », a déclaré Arnaud Ragot. « Franchement, moi j’aimerais manger des gâteaux comme ça tous les jours. Il est super réussi. (…) C’est du super bon travail, bravo. Tes petits-enfants peuvent être fiers de toi », a ensuite ajouté Cyril.

Le singe de Bouchra a ensuite été présenté, après avoir connu quelques péripéties lors de la préparation. « La tête du singe, c’est un truc de malade tellement c’est bien fait. On dirait E.T. avec une tête de singe. On dirait moi ! », s’est exclamé Cyril à la vue de la réalisation. Si l’effort visuel a été apprécié, la dégustation a par contre un peu déçu les jurés, rapporte RTL. La chouette de Margaux a quant à elle fait l’unanimité auprès des chefs. « Tu m’épates de semaine en semaine. Il y a de l’humour, de la technique, bravo ! », a voué Cyril. Tant le visuel que les goûts ont été appréciés.

Pour finir, l’autruche cantatrice du belge Florian a surpris les trois jurés par son audace. « En neuf saisons, j’ai jamais vu un pâtissier comme toi », lui a dit Cyril, étonné que l’animal tienne sur ses pattes. Arnaud Ragot a de son côté trouvé la réalisation « complètement déjantée ». Si la découpe n’est pas des plus évidentes, les saveurs et le concept plaisent. « Je me rappellerai toute ma vie que j’ai découpé une autruche en chocolat… J’ai envie de saluer l’audace, tu as cassé les codes, bravo », a encore ajouté Cyril.