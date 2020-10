« Le Meilleur Pâtissier »: grâce à sa barre chocolatée, le candidat belge Florian prend sa revanche (vidéos)

Lors de la première épreuve de la semaine consacrée au chocolat, les candidats du « Meilleur Pâtissier » devaient réaliser leur plus belle et savoureuse barre chocolatée. Pour Florian, le candidat belge du concours, cette épreuve était cruciale. En effet, à cause de recettes trop ambitieuses, le pâtissier amateur a bien failli quitter l’aventure la semaine dernière. L’enjeu était donc de miser sur la simplicité cette fois, sans oublier la technicité bien entendu.

Un défi que Florian a particulièrement réussi puisque sa barre chocolatée a séduit Cyril et Mercotte. « Tu vois quand tu veux. Tu as fait simple, efficace et c'est bon », a déclaré cette dernière. « Très très très très bon. C'est tout ce qu'on aime, c'est top », a ensuite ajouté son complice. Un véritable coup de cœur pour le jury, ravi que Florian ait eu le déclic nécessaire pour montrer de quoi il était capable. « Il aura fallu un peu de temps pour que tu y arrives. La Belgique peut être fière de toi », a conclu Cyril. Une revanche pour le jeune homme qui a enfin démontré ses qualités de pâtissier.

Pour aider les candidats à finaliser leur barre, un robot avait été mis à leur disposition, afin d’imprimer les emballages. Une nouveauté qui a beaucoup plu aux participants.