«Touche pas à mon poste»: Igor et Grichka Bogdanoff dévoilent leur salaire dans «Mask Singer» (vidéo)

Samedi dernier, lors de la diffusion du deuxième épisode de l’émission « Mask Singer », plusieurs personnalités ont été démasquées. Tout d’abord la comédienne espagnole Itziar Ituño, qui joue le rôle de Raquel Murillo dans « La Casa de Papel ». Hors compétition, l’actrice et chanteuse était présente lors d’une unique émission, sous un costume de ballerine. Ensuite, les téléspectateurs ont découvert les frères Bogdanoff, déguisés en perroquets.

Invités ce lundi dans « Touche pas à mon poste » sur C8, Igor et Grichka sont revenus sur leur participation au programme. Quand Cyril Hanouna leur a demandé s’ils avaient apprécié l’aventure, ils ont répondu que c’était bien le cas. Ils ont expliqué avoir participé dans le but de s’amuser et de rigoler, ce qu’ils ont fait tout du long, rapporte Le Figaro.

Le thème de la rémunération a ensuite été abordé par l’animateur. « Il paraît que vous êtes payés pareil que vous restiez une émission ou jusqu’au bout. C’est un candidat qui a participé qui m’a dit ça », a déclaré Hanouna. Igor et Grichka Bogdanoff ont alors répondu que pour eux c’était « très symbolique en fait ». Un chroniqueur a alors avancé la somme de 80.000 euros pour deux, un chiffre démenti par les jumeaux. « Vous pouvez la diviser par deux, c’est 20.000 euros chacun », ont-ils précisé. Une somme pourtant loin d’être symbolique pour le commun des mortels…