Mask Singer: la star internationale était un des acteurs de «La Casa de Papel»

Des indices assez parlants

En guise d’amuse-bouche, le public a pu découvrir une ballerine splendide recouverte de miroirs. Un costume pour le mois étincelant qui en a mis plein la vue, tout comme sa performance au chant. La ballerine a en effet parfaitement interprété la chanson « Million Reasons » de Lady Gaga, au point qu’Alessandra Sublet a eu le réflexe de se dire que le déguisement ne pouvait que cacher Lady Gaga en personne. Evidemment, ce n’était pas si simple. Elle notera quand même à la fin de la prestation un petit accent espagnol.

Mais ce qui a surtout aidé, ce sont les indices. « J'ai répondu à des interviews dans le monde entier. J'ai chanté dans deux groupes, j'ai joué dans plusieurs langues et j'ai joué dans un film qui a été nommé aux Oscars. Ma carrière a explosé en 2017. Je ne suis pas made in Hollywood, je suis venue en voisine ! », explique d’abord la ballerine. La suite des indices est encore plus explicite et bien interprétée par les enquêteurs. On y voit par exemple plusieurs drapeaux, symbolisant les noms des capitales utilisées par la série « La Casa De Papel ». Les gardes du corps ont de leur côté adopté le geste habituel du Professeur relevant sa paire de lunettes. Encore plus parlant pour ceux qui ont vu la série : un dirigeable qui lâche des billets.