Jason Connery, désormais orphelin, entretenait de mauvaises relations avec son père

C’est en 1963 que Sean Connery devient père pour la seule et unique fois. Cette année-là, Diane Cilento, qu’il a épousée un an auparavant, donne naissance à Jason.

En 2007, alors que père et fils semblent partager la même passion pour le cinéma, Sean déclare au Daily Mail : « Je veux que Jason gagne sa vie par ses propres moyens et pas au crochet de son père » avant de lui couper les vivres. Jason est alors âgé de 45 ans. « Il ne sait pas ce que c’est que de galérer, mais il n’est pas trop tard pour qu’il apprenne la vie. »

En 2008, Jason Connery déclarait au Telegraph : « J’honore, respecte et aime mon père. Il a gagné cet argent uniquement grâce à son travail acharné et inlassable. Et ce qu’il en fait et à qui il le donne dépend entièrement de lui. » La même année, l’acteur avait refusé de révéler ses volontés quant à l’héritage qu’il souhaiterait léguer à son fils.

Selon le site Celebrity Net Worth, la fortune de la star écossaise s’élèverait à 350 millions de dollars.