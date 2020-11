«Baby Shark» devient la vidéo la plus visionnée de l’histoire de Youtube

Depuis quelques années, les Sud-Coréens pleuraient le déclassement de « Gangnam Style », jadis vidéo la plus vue sur Youtube. Qu’ils se rassurent, ils viennent d’en récupérer le titre ce lundi, dans un style bien différent mais tout aussi loufoque. Car désormais, en première position, c’est la cantine « Baby Shark » qui vient de reprendre la place. Une performance qui se chiffre à plus de 7.040.000.000 vues sur la plateforme. C’est presque comme si chaque personne vivant sur la planète avait été sur Youtube pour regarder la vidéo. Un succès dû à une mélodie taillée sur mesure pour faire un maximum parler d’elle.

Le parcours vers la consécration

A l’origine, « Baby Shark » est une chanson jouée lors de feux de camps. Une Allemande la reprend ensuite sous le nom « Kleiner Hai » et fait le buzz avec. En 2015, un média sud-coréen dédié aux enfants l’adapte à sa sauce, à savoir mélodie répétitive, entêtante voire franchement énervante pour les parents. Dommage pour ces derniers, cette version fait un carton et ce bien au-delà des frontières du pays pour devenir un véritable phénomène de société.

Pendant des années, un nombre incalculable de personnes, jeunes ou moins jeunes, vont imiter les gestes vus dans le clip vidéo. Encore en 2020, lors de la première vague de coronavirus, la police d’Andorre reproduit la danse dans les rues vides de la principauté. Dans un autre style, une prison américaine a décidé de punir ses détenus… en passant la musique en boucle.

Si son succès vient de se concrétiser sur Youtube, « Despacito », désormais deuxième, accuse d’un retard de deux millions de vues. Un nombre qui peut sembler important qui est pourtant une goutte d’eau à l’échelle de leurs totaux. Loin derrière, on trouve « Shape of You » d’Ed Sheeran (5 millions de vues) et « See You Again » de Wiz Khalifa et Charlier Puth (4.800.000.000 de vues).