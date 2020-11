Sur Zoom, elle avoue son attirance pour un conférencier… le micro allumé: «J’espère qu’elle sait qu’on l’entend» (vidéo)

Pour montrer à ses abonnés TikTok le charmant conférencier qu’elle a la chance d’écouter ce jour-là, l’étudiante se met alors en tête de faire une vidéo. « Cet homme est tellement sexy, vous vous moquez de moi ? Je pourrais écouter tout ce qu’il pourrait dire », dit-elle. Mais après avoir dit ces quelques mots, un gros blanc s’installe et plus personne ne parle. C’est là qu’elle se rend compte qu’elle vient de commettre l’irréparable.

Le conférencier en question, lui, reste bouchée bée, ne sachant quoi dire. Les autres étudiants, eux aussi, ont pu les dires de la malheureuse. C’est finalement son professeur qui brise le silence. « J’espère qu’elle a compris que son micro était allumé mais nous enregistrons, continuons… », dit-il.

Pour couronner le tout, des sites américains comme News Break précisent que la gêne est d’autant plus grande que le cours en question est celui d’éthique. Sur les réseaux sociaux, cela a eu au moins le mérite de bien faire rire. « Pas d'autre choix que de déménager dans un autre pays et de changer de nom », suggère un commentaire. « Et c'est comme ça que ton père et moi nous sommes rencontrés », blague encore un autre.