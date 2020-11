Ils arnaquent des personnes en leur vendant la «lampe d’Aladdin» pour 80.000€

Des arnaques, il y en a de tous les genres. Mais celle-là figure quand même parmi les plus absurdes. Dans le nord de l’Uttar Pradesh, en Inde, la police a été contactée par Laeek Khan, un médecin. Le problème est qu’il a été la victime d’escrocs qui lui ont vendu une « lampe d’Aladdin » pour pas moins de sept millions de roupies, soit environ 80.000 euros. Mais face aux arguments des vendeurs, il était convaincu qu’il était tombé sur une bonne affaire.

Dans l’espoir de voir un « djinn »

L’histoire semble tellement absurde qu’elle serait irréelle. L’Agence France-Presse pourtant le confirme en donnant des détails supplémentaires. Car comme toute « lampe d’Aladdin » qui se respecte, elle était censée contenir un « djinn », autrement dit un génie. Via un tour de passe-passe, l’arnaqueur aurait fait croire au médecin qu’il avait été capable de faire apparaître le fameux esprit, qui était en réalité un homme déguisé. Même s’il avait interdiction de le toucher, l’homme est convaincu et ne s’est pas plus méfié que cela.

« Au départ, les arnaqueurs voulaient lui vendre pour beaucoup plus, mais le médecin n’a accepté de payer que 7 millions de roupies », raconte un des policiers chargé de l’affaire. Affaire conclue, avec la promesse que cela lui apporterait santé et richesse. Evidemment, il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir qu’il s’agissait d’un piège. Depuis, la police a déclaré avoir arrêté les coupables, si ce n’est une femme impliquée, et ceux-ci ont été placés en détention provisoire avant le dépôt des accusations. « Les hommes ont également trompé d'autres familles en utilisant le même modus operandi. Le montant total en jeu s'élève à plusieurs millions de roupies », précise le policier interrogé par l’AFP.