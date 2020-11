Comment un perroquet a sauvé son maître de l'incendie de sa maison (vidéo)

"Eric, mon perroquet, s'est mis à crier, alors je me suis réveillé et j'ai senti un peu de fumée, j'ai attrapé Eric, j'ai ouvert la porte et j'ai regardé à l'arrière de la maison et j'ai vu des flammes", a raconté Anton Nguyen à Nine News mercredi.

Lors de leur arrivée sur place, vers 02h30, les équipes d'urgence y ont découvert l'homme et son perroquet devant la maison, qui était "bien engloutie" par les flammes. Ils ont réussi à éteindre le feu avant qu'il n'atteigne les propriétés voisines mais l'habitation en bois d'Anton Nguyen a, elle, été détruite.