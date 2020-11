Épuisé par «une soixantaine de tests Covid», Stéphane Plaza arrête les tournages

« À 50 ans, je décide de faire une croix sur la Rolex et sur les tournages le temps que le pic de l’épidémie passe », a écrit Stéphane Plaza sur les réseaux sociaux. S’il a pris cette décision, c’est parce qu’il ne supporte plus de subir des tests pour le coronavirus et a donc décidé de limiter ses contacts sociaux, comme il l’a expliqué dans son post : « Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus. Je passe à travers les gouttes, mais toujours le même schéma : je tourne, puis cas contact, puis isolement, puis test. je ne fais que ça et je ne vais pas tenter le diable plus longtemps ». « J’en suis à une soixantaine de tests », a ajouté l’animateur, épuisé par cette routine insupportable.

Fini « Chasseurs d’appart », « Maison à vendre » ou encore « Recherche appartement ou maison » pour le moment donc. Mais tout ça va reprendre une fois que l’épidémie sera passée. On ne sait pas encore tout à fait quand du coup…