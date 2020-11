«Koh-Lanta»: menacé de décapitation, Laurent en veut à la production du jeu

C’est Le Parisien qui avait révélé les faits mercredi soir. Le quotidien en avait profité pour faire réagir Alexia Laroche-Joubert, qui avait précisé que Laurent et sa famille avaient reçu une proposition de soutien psychologique de la part de la production de « Koh-Lanta ». « Laurent est exposé du fait de l’aventure. Le point qui est important, c’est que c’est un professeur d’histoire-géographie. Évidemment, les candidats peuvent parfois recevoir des messages de haine et d’insultes. Mais pas des menaces de décapitation », avait ajouté la directrice d’Adventure Line Production (société qui produit « Koh-Lanta »).

« Un sacré panier de crabes »

Mais ce jeudi matin, après avoir vu l’ampleur que l’affaire prenait, Laurent s’est exprimé sur les réseaux sociaux, passablement agacé. « Je voulais éviter de m’exposer pour protéger les miens, mais Le Parisien a réussi à mettre la main sur mon procès-verbal », a-t-il commencé, « Et Le Dauphiné, à qui j’avais donné mon accord pour clore le sujet et rassurer tout le monde sans donner mon identité, me dit qu’il est obligé de suivre et, comme tout le monde, va balancer mon nom et ma photo en pâture pour faire de l’argent en bafouant notre accord et sans mon autorisation ».

Mais le candidat n’est pas seulement agacé par les journaux qui se sont emparés de l’affaire. Dans la suite de son post Facebook, il a également visé la production de « Koh-Lanta », qui « participe au festin ». « La prod bloque toute notre communication, toutes nos interventions et contrôle nos réseaux sociaux », a encore écrit Laurent, regrettant d’avoir « mis les pieds dans un sacré panier de crabes ».