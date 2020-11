L’homme qui a menacé de décapiter Laurent de «Koh-Lanta» condamné à un an de prison ferme

L’histoire a été réglée en quelques jours seulement. Laurent, candidat de « Koh-Lanta : les 4 Terres », avait reçu sur les réseaux sociaux, le 2 novembre passé, des messages menaçants de la part d’un internaute ne supportant pas sa stratégie dans le jeu de TF1. L’auteur, rapidement arrêté par la police, avait notamment écrit ceci à Laurent, prof d’histoire-géo : « Salut grosse m…, tu ne réponds pas, tu sais ce qu’on fait aux profs ? ». Allant plus loin, il avait menacé de lui couper la tête : « Je vais te décapiter, c’est un truc de prof d’histoire ».

L’homme derrière les menaces, âgé de 30 ans et originaire de Clayes-sous-Bois dans les Yvelines, avait donc été placé en garde à vue le 3 novembre et vient d’être condamné ce vendredi à 18 mois de prison, dont 12 fermes, révèle Le Parisien. L’expert psychiatrique qui a examiné le suspect, l’a jugé « immature et introverti, souffrant de troubles de l’humeur qui nécessitent un suivi médico-psychologique ». « Je suis stupide, je suis allé trop loin », a tout de même regretté l’homme lors du procès. Le quotidien français affirme également que l’auteur des faits a été incarcéré immédiatement.