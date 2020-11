«Tu pourrais être présidente»: Kamala Harris et sa petite-nièce font fondre la Toile

Depuis plus de trois jours, les élections américaines sont sur toutes les lèvres. Alors que les bureaux de vote ont fermé leurs portes le 3 novembre dernier, les deux candidats à la présidence, Joe Biden et l’actuel président Donald Trump, n’ont toujours pas été départagés. Le dépouillement des voix est toujours en cours dans six États du pays et la tension monte entre le camp des démocrates et le camp de républicains.

Mais au milieu de ce chaos présidentiel, une vidéo de Kamala Harris, colistière de Joe Biden, et de sa petite-nièce Amara Ajagu, a fait fondre le cœur des Américains. Sur les images, on voit la petite fille de quatre ans en grande discussion avec sa tante, perchée sur les genoux de celle-ci. On entend notamment la candidate à la vice-présidence répéter à l’enfant « Tu pourrais être présidente », avant d’ajouter : « Mais pas tout de suite, tu dois attendre d’avoir au moins 35 ans ».

C’est Meena Harris, la maman d’Amara Ajagu qui a posté la vidéo sur Twitter, ajoutant ce commentaire : « Pour le contexte, ma fille veut être à la fois présidente et astronaute ». La retrouvera-t-on sur les listes dans 30 ans ?