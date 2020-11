Du masque virucide à celui transparent, les fabricants innovent à grande vitesse

Depuis le début de la crise sanitaire, les masques sont devenus de véritables accessoires à part entière. Aujourd’hui, on en trouve de toutes les couleurs et avec des motifs divers et variés. Et voilà que maintenant, la filière s’étoffe un peu plus avec de nouveaux masques encore plus particuliers. C’est ainsi que plusieurs modèles plus ou moins convaincants viennent d’être mis sur le marché, avec deux objectifs : lutter contre le coronavirus et restaurer le lien social.

Protéger oui, mais aussi « détruire » le virus

D’un côté, on trouve les masques dits « virucides ». Autrement dit, en plus de protéger contre le Covid-19, il neutraliserait le coronavirus s’il venait à entrer en contact avec cette protection. C’est ce que relaye notamment CNews hier avec des masques suisses Livinguard, composés de trois couches. Grâce à un tissu technologique, les fabricants estiment pouvoir « détruire » le virus avec un taux de réussite de 99,9% (le 0,1% restant étant censé protéger la société des éventuels cas où cela ne marcherait pas). « Les tissus des faces intérieure et extérieure sont traités avec un revêtement polymère fixé au tissu qui concentre une grande densité de charge positive. Il faut savoir que les parois cellulaires des coronavirus et des bactéries pour la plupart sont chargés négativement. Lorsqu'elles rencontrent la surface du tissu, il va y avoir une différence de pression qui va faire exploser la charge et la paroi cellulaire sera détruite, comme un effet d'aimant. Alors le virus ou la bactérie sont désactivés et ne peuvent plus être transportés », explique Xavier Pailloux, directeur commercial de Livinguard.