Voici comment le coronavirus se propage avec et sans masque entre individus (vidéos)

Depuis l’arrivée du coronavirus, les scientifiques sont à pied d’œuvre pour lutter contre l’épidémie. Parmi les différentes pistes explorées, on trouve les simulations pour représenter la manière dont une personne malade peut en contaminer une autre. Plus les mois passent et plus les modèles sont précis. En ce sens, le superordinateur japonais Fugaku a permis de mettre la barre encore un peu plus haut. Les chercheurs peuvent maintenant représenter des situations très concrètes de la vie quotidienne où les microparticules contaminées sont représentées.

Montrer la propagation pour sensibiliser la population

Grâce à cela, les chercheurs de l’institut de recherche Riken et de l’université de Kobe peuvent montrer comment un masque a une influence sur la propagation du coronavirus. Dans les vidéos, ils montrent que les gouttelettes expulsées lorsque quelqu’un parle, tousse ou chante, varient en taille. Plus c’est foncé, plus c’est gros. Mais celles-ci ne vont pas généralement loin, au contraire des autres particules, plus petites et donc volatiles. Ce phénomène, un temps sous-estimé, est désormais pris bien plus au sérieux.