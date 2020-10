Aux anti-masques, Berlin leur adresse un doigt d’honneur dans une pub et crée la controverse (photo)

Pourtant, selon le porte-parole de Visit Berlin, Christian Tänzler, l’opération est un succès. « Une erreur ? Non », s’exclame-t-il. Si la campagne est choquante, « c’est fait exprès », dit-il. « Et nous avons réussi », se réjouit-il. « Nous voulions porter attention à ce problème. Pour cette raison, nous avons choisi ce motif provocateur », ajoute-il à la BBC en précisant que le but n’est pas de blesser non plus. « Si certaines personnes se sentent personnellement agressées parce qu'elles ne peuvent pas porter de masque, ce n'était pas notre objectif. Je m'en excuse ».