Intelligence: des corbeaux savent prévoir l’outil qui leur donnera accès à un aliment

Le Pr. Markus Böckle, de l’Université de Vienne, est allé plus loin en montrant avec son équipe que des corbeaux calédoniens peuvent planifier une opération à venir, une des capacités définissant l’intelligence humaine. Les oiseaux ont appris à utiliser trois outils, – une tige, un caillou et un crochet –, fonctionnant chacun exclusivement avec un dispositif dédié, contenant un petit morceau de viande.

Marshmallow

On les a entraînés ensuite à suivre une séquence bien précise, mais seulement avec le dispositif fonctionnant avec la tige – un tube de plexiglas – explique l’étude publiée mercredi dans les Proceedings of the Royal Society. Dans un compartiment, on leur montrait le tube contenant un morceau de viande pendant une minute. On plaçait ensuite le corbeau dans un compartiment adjacent, où après cinq minutes on lui présentait cinq objets : les trois outils, un « distracteur » (une balle), et un petit morceau de pomme, – qui fait partie de son régime alimentaire.

Après avoir choisi un des cinq objets, l’oiseau devait attendre encore dix minutes avant d’être remmené dans le compartiment où se trouvait le tube contenant la viande, qu’il récupérait grâce à la tige. Ce faisant les oiseaux ont passé avec succès l’épreuve du marshmallow, dans laquelle on propose à un enfant la gourmandise, – la pomme pour le corbeau –, en lui expliquant qu’en se retenant de l’engloutir, il en obtiendra un plus grand nombre plus tard, – la viande pour l’oiseau.