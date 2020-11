Une école rappelle qu’il est interdit de... lancer son enfant au-dessus de la grille de l’établissement

« Je ne lance pas mes enfants par-dessus le portail ! ». Cela semble être un canular et pourtant ce n’est pas du tout le cas. Une école primaire d’Avignon, dans le sud de la France, a dû coller une affiche rappelant aux parents qu’il est interdit de lancer ses enfants par-dessus le portail de l’établissement scolaire, indique 20Minutes.

Bien que surprenante et insolite, la directrice Sanaa Meziane a été obligée de rappeler cette consigne loufoque, pourtant évidente, aux parents des élèves. En effet, depuis le mois de septembre, certains d’entre eux arrivaient en retard et trouvaient comme solution l’idée de carrément lancer leurs enfants au-dessus de la grille pour qu’ils se rendent à l’école. « Des parents qui arrivaient après la sonnerie jetaient littéralement leurs enfants par-dessus la grille de l’école (…) Ce n'est pas arrivé tant de fois que ça, mais pour le peu que c'est arrivé, on a préféré prendre les devants », a ainsi expliqué la directrice au quotidien local La Provence.

Heureusement, aucun élève n’a été blessé mais deux affiches ont été placardées en prévention. En plus de rappeler l’interdiction du lancer d’enfants, une autre indique « Quand je suis en retard, je reviens à 10 heures, ou 15 heures ». Depuis que l’avertissement a été affiché, plus aucun acte de ce genre n’a été à déplorer, mais il reste en place, « Comme une sorte de rappel », a ajouté Sanaa Meziane.