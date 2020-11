Les cendres de Sean Connery seront dispersées aux Bahamas et en Écosse

Le 31 octobre dernier, le monde apprenait avec tristesse le décès de Sean Connery aux Bahamas à l’âge de 90 ans. Conformément aux dernières volontés de l’acteur écossais, ses cendres seront dispersées aux Bahamas et en Écosse, a expliqué sa femme Micheline Roquebrune. « Nous allons ramener Sean en Écosse, c’était son dernier vœu. Il voulait que ses cendres soient dispersées aux Bahamas et aussi dans sa patrie », a-t-elle indiqué au journal Scottish Mail on Sunday, rapporte BFM TV.

« Une fois qu’il sera possible et sûr de voyager à nouveau, alors sa famille a l’intention de rentrer en Écosse avec lui », a ajouté la femme du premier James Bond, expliquant que tout serait organisé quand les mesures liées au coronavirus le permettraient.

La veuve de Sean Connery a aussi révélé qu’une cérémonie commémorative serait organisée en Écosse, sans savoir pour le moment quand elle se déroulerait. La star sera incinérée lors d’une cérémonie privée aux Bahamas et ses cendres seront conservées, « jusqu’à ce qu’il soit possible de voyager ». S’il a passé la dernière partie de sa vie aux Bahamas, Sean Connery, né à Edimbourg, est toujours resté très attaché à son pays d’origine. Il s’était même fait tatouer sur le bras « Scotland forever ».