Johnny Depp aurait déjà son remplaçant pour «Les Animaux Fantastiques»

Les première scènes des « Animaux Fantastiques 3 » sont déjà tournées depuis septembre et voilà que la production du film doit à nouveau faire face à un contretemps majeur. Déjà retardée par le coronavirus, voilà qu’un de ses acteurs principaux, Johnny Depp, est évincé du long-métrage. Son procès perdu contre The Sun a été fatal à son rôle de Grindelwald. Forcée de trouver rapidement un remplaçant, la production aurait néanmoins déjà réussi à dénicher le parfait candidat selon Deadline, à savoir un acteur également connu pour avoir incarné des grands « méchants » du cinéma.

Un remplacement qui aura un impact limité

Deadline l’affirme donc : ce serait Mads Mikkelsen qui tiendrait son ticket pour les studios londoniens. Il reprendrait le « mauvais rôle » principal du film, comme il l’a déjà fait en interprétant Le Chiffre dans « Casino Royale » ou d’autres antagonistes comme dans « Doctor Strange » et « Hannibal ». Le réalisateur des « Animaux Fantastiques », David Yates, serait cela dit encore en pourparlers avec le Danois.

Heureusement pour la bonne tenue du tournage, les dommages liés à ce changement seraient limités. Johnny Depp n’a tourné selon The Hollwood Reporter qu’une seule scène. La Haute Cour de Londres a ensuite rapidement fait connaître qu’elle jugeait les publications de The Sun sur Johnny Depp « substantiellement vraies », signant ainsi la fin de la collaboration de la star avec Yates. Par contre, l’acteur peut se rassurer sur un point : son salaire lui sera donné dans sa totalité, comme s’il avait fait tout le film, grâce à une clause de son contrat. Revers de la médaille : il n’a plus aucune chance d’incarner un personnage qui aurait pu servir pour plusieurs films, la série étant appelée à perdurer au-delà du troisième épisode. « Les Animaux Fantastique 3 » devrait quant à lui sortir d’ici l’été 2022 suite à un nouveau report.