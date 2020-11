Dans « Le Prince », remarquable traité de politique publié au début du XVIe siècle, l’écrivain et philosophe florentin Nicolas Machiavel décrit les différentes manières d’obtenir et de diriger une principauté, un État : soit par la fortune de la naissance, soit par l’habileté ou la force des armes, soit par la scélératesse. Il explique comment on acquiert une souveraineté, comment on la garde, comment on la perd, avec force bons conseils, dont certaines pratiques, confinant à l’immoralité, n’ont pas gagné le surnom de « machiavélisme » sans raison. Entre autres...