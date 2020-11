Après la télévision, Cyril Lignac reprend « Tous en cuisine » sur Instagram (vidéos)

Au printemps, il avait fait fureur avec son émission « Tous en cuisine » sur M6 (avec une rediffusion sur Plug RTL en Belgique). Suspendu par la chaîne le 9 octobre dernier, le programme n’est donc plus diffusé par la télévision française. Mais depuis, le reconfinement a rebattu les cartes. Bien décidé à ne pas rester les bras croisés, Cyril Lignac a donc décidé de reprendre « Tous en cuisine » mais sous un format adapté sur le net.

Une recette par jour, en forme toujours !

C’est donc sur sa page Instagram que le chef cuisinier et pâtissier a décidé de repartager ses conseils gastronomiques. Tous les soirs, à 19h, les internautes peuvent le retrouver en direct depuis sa cuisine. Pour les retardataires, les vidéos sont ensuite laissées en ligne, question de retrouver ses recettes à tout moment.

« J'avais envie de faire des petits live tous les soirs pour préparer le dîner avec vous et garder le lien pendant cette période de confinement, qui n'est pas facile […] en attendant de revenir dans Tous en cuisine et de s'amuser tous ensemble », a-t-il expliqué juste avant de présenter sa recette de risotto de coquillettes jambon et comté.

Ces lives auront également pour avantage d’être directement accessibles que l’on soit en France, en Belgique ou ailleurs, contrairement aux diffusions sur M6 retransmises en décalé en Belgique. Cela ne veut pas dire pour autant que Cyril Lignac laisse tomber la chaîne française. « Tous en cuisine » devrait reprendre du service sur M6 « pour Noël » selon les dernières informations.