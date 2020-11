Matthew Perry annonce la date de l’épisode spécial de Friends

En temps normal, il est bien plus discret que Jennifer Aniston ou que Courteney Cox sur les réseaux sociaux. Pourtant, c’est bien Matthew Perry qui a eu l’honneur d’annonce en exclusivité le moment où l’épisode spécial de Friends montrerait enfin le bout de son nez.

Une sortie que les fans n’en finissaient plus d’attendre

Après moult rebondissements, le retour de Friends a donc été daté sur Twitter par l’interprète de Chandler : « La réunion Friends est prévue pour début mars. Apparemment, c’est une année chargée qui s’annonce. Et j’aime ça ! ». Voilà qui devrait finalement clôturer un parcours pour le moins chamboulé. A cause du coronavirus, cet épisode, d’abord prévu au printemps 2020, a subi report après report. Il aura donc fallu près d’un an avant que cet événement réunissant toute la troupe de Friends ne voie enfin le jour.

Lors du dernier report, en août, Jennifer Aniston avait tenu à rassurer ceux déçus par une attente interminable : « Ça va être super. Vous savez quoi ? Ca nous donne encore plus de temps pour le rendre plus encore plus excitant et plus amusant qu'il ne l'aurait été. Regardez, nous n'allons nulle part. Vous n'allez jamais vous débarrasser de Friends, désolée. Vous êtes coincés à vie avec nous, les gars ». Ce délai devrait permettre à cet événement d’accueillir plus ou moins normalement le public lors du tournage, comme voulu par la production, alors que les perspectives de vaccins contre le Covid-19 semblent de plus en plus concrètes. « Nous pensons qu'il y a une valeur ajoutée dans le fait d'avoir un grand public bruyant, qui réagira au retour de ces six amis géniaux, et nous ne voulons pas transformer cela en appel en ligne, vous savez, avec six petits carrés et des gens qui parlent depuis leur cuisine ou leur chambre », avait précisé à ce propos le président de WarnerMedia Entertainment, Bob Greenblatt, à Variety.