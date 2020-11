«Un coq nain qui bombe le torse»: quand Barack Obama évoque Nicolas Sarkozy sur France 2 (vidéo)

Pour promouvoir le premier tome de ses mémoires intitulé « Terre promise », Barack Obama a accordé une interview exclusive à France 2. Interviewé par François Busnel, l’ancien président américain a accepté de revenir sur la façon dont il décrit, dans son livre, Nicolas Sarkozy. Il faut dire que Barack Obama n’est pas tendre avec l’ex-chef d’État français qu’il compare à « un coq nain qui bombe le torse ».

Sur la chaîne française, il a tenu à noter qu’il ne fallait pas seulement retenir les gros titres repris partout, mais qu’il fallait aussi se concentrer sur le fond du dossier. Il a loué les qualités politiques et le charisme de Nicolas Sarkozy, tout en expliquant son rôle considérable pour la relation entre les États-Unis et l’Europe :

« J'ai trouvé que le président Sarkozy était un partenaire important au côté d'Angela Merkel à l'époque où nous traitions beaucoup de questions difficiles. Nicolas, c'est quelqu'un qui est constamment en mouvement, qui parlait constamment, qui aimait qu'on fasse attention à lui. Cette énergie et ce charme, associé à Angela Merkel, qui était une personne beaucoup plus sobre, réfléchie, ont fini par former une bonne combinaison ».