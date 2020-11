Après «Koh-Lanta», Brice révèle avoir pris 25 kilos: «Le retour a été ultra violent» (vidéo)

Ses joues sont creusées et son ventre est plus que plat : durant son « Koh-Lanta », Brice a perdu beaucoup de poids et ça se voit à l’écran. Le verdict a été rendu par la balance lors de l’émission de ce vendredi 20 novembre. Si Loïc a perdu 15 kilos, il en faisait 90 à son arrivé aux Fidji. C’est donc lui qui, a le plus maigri. Mais celui que la perte de poids a le plus touché, c’est bel et bien Brice. Le Creusois ne s’attendait pas à descendre sous les 60 kilos.

Au 38e matin de l’aventure, les six candidats encore en lice à ce moment-là ont pu se regarder dans le miroir et se peser. Face au miroir, Brice a d’abord dit : « J’ai pris 200 ans ! C’est horrible ». Avant qu’il ne se pèse et qu’il constate qu’il a perdu 13 kilos, lui qui en faisait 66,5 en arrivant sur les lieux du tournage : « Je ne pensais même pas descendre en dessous de 60, je suis à 53,5 kg. Je ne réalise pas. Je fais presque 1m80, c’est juste hallucinant ». Et les larmes sont venues pour l’animateur radio de 22 ans.