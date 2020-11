« Koh-Lanta » : combien de kilos ont perdu les derniers aventuriers ?

Si cette 21ème édition de « Koh-Lanta » a été riche en nouveautés, certaines traditions ont la vie dure. Lors de l’émission diffusée de vendredi 20 novembre, ultime étape avant la finale, les aventuriers ont en effet enfin pu découvrir leur nouveau physique et leur perte de poids, après plus d’un mois d’aventure.

En se regardant dans une glace et en se pesant, le choc a été rude pour les derniers candidats. Alexandra, Angélique et Lola ont perdu 10 kilos chacune, alors que Dorian en a perdu 11. Les pertes de poids les plus marquantes sont à attribuer à Brice, avec -12,5 kg, et à Loïc, qui affiche -15 kg sur la balance. Mais celui qui a été le plus chamboulé est Brice, qui a fondu en larmes après avoir découvert son nouveau physique. « Waow, la gueule, on dirait Robinson Crusoé ! C’est horrible. (…) Je ne me rendais pas compte. Je pensais même pas descendre en dessous des 60 et je suis à 53,5… Moi franchement, j’aurais bien aimé faire Koh-Lanta sans perdre de poids, mais après, c’est Koh-Lanta, on savait qu’on était venu dans une aventure compliquée là… 12,5 kilos quoi ! 53 kg… Je fais presque 1m80… C’est juste hallucinant ! », a-t-il déclaré. La peau sur les os, il affiche en effet seulement 53 kg pour 1m79. Loïc quant à lui, toujours positif, s’est trouvé moins « costaud-bouboule » et a apprécié son changement d’apparence.