« Koh-Lanta »: qui a été éliminé aux portes de la finale ?

Ce vendredi 20 novembre, les téléspectateurs ont découvert les noms des cinq finalistes de « Koh-Lanta : les 4 Terres ». Pour débuter, la mythique épreuve du tir à l’arc a fait office d’épreuve de confort. À chaque salve, l’aventurier qui plantait sa flèche au plus proche du centre de la cible avait la responsabilité de casser une flèche d’un de ses adversaires. Au départ, chacun en dispose de deux. S’étant entraînée au préalable chez elle, c’est Alexandra qui a dominé le jeu. La jeune femme a eu la lourde responsabilité d’éliminer plusieurs aventuriers, tout comme Lola, qui s’est bien débrouillée, malgré ce qu’elle affirmait. Loïc a d’abord été évincé, suivi par Brice et Dorian. Déçus, les garçons n’ont pas bien compris les décisions des filles.

Alors qu’elle avait la possibilité d’éliminer la meilleure, Alexandra, Lola lui a fait une faveur, que l’ex-Verte lui a retournée par la suite. Pourtant, c’est finalement par Lola qu’Alexandra a été éliminée, Angélique lui étant préférée. Malgré ses mauvais tirs au long du jeu, c’est Angélique qui a remporté l’épreuve de confort, grâce à une flèche en pleine cible. Étonnée, la jeune femme n’arrive pas à comprendre comment elle a réussi cet exploit. Au programme du confort : une nuit dans une villa de luxe et une lettre des proches. Pouvant partager cette récompense, c’est sans surprise Lola qui a été choisie par Angélique, au détriment d’Alexandra. Les deux copines ont ainsi pu une nouvelle fois profiter d’un moment magique à deux.

Immunité

La dernière épreuve d’immunité était également un jeu d’équilibre incontournable de « Koh-Lanta ». Sur un parcours, les aventuriers devaient franchir en funambule le plus rapidement possible des obstacles. Le dernier arrivé était éliminé. À la fin, trois candidats devaient refaire le parcours en entier et libérer une corde d’un casse-tête en forme de labyrinthe, à l’aveugle. Si sur l’épreuve précédente, les filles avaient dominé, sur celle-ci, ce sont les trois hommes qui se sont affrontés. Impressionnant, Loïc a remporté haut la main la bataille, devenant ainsi le premier finaliste de l’émission.