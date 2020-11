Kate et William en deuil: ils ont perdu leur fidèle compagnon

Sur leur compte Instagram, Kate et William ont annoncé une triste nouvelle ce dimanche 22 novembre. « Malheureusement, le week-end dernier, notre cher chien Lupo est décédé. Il a été au cœur de notre famille pendant ces neuf dernières années et il va beaucoup nous manquer », ont ainsi écrit le duc et la duchesse de Cambridge, en légende d’un cliché de leur fidèle compagnon décédé.

Le cocker anglais avait été offert au couple en 2011, par la famille de Kate Middleton. Il est apparu sur plusieurs photos du duc et de la duchesse de Cambridge, dont le premier cliché officiel du prince George. Également fan de cockers, le frère de Kate, James, a également tenu à poster un message en hommage à Lupo. « Rien ne peut vous préparer à la mort d’un chien. Pour ceux qui n’ont jamais eu de chien, cela peut être difficile à comprendre. Cependant, ceux qui ont aimé un chien savent la vérité : un chien n’est pas juste un animal de compagnie, c’est un membre de la famille, un meilleur ami, un compagnon loyal, un professeur et un thérapeute. Repose en paix Lupo (…) On se souviendra toujours de toi et ton héritage vivra pour toujours », a-t-il déclaré, rapporte ELLE.