L’acteur Michael J. Fox évoque son combat contre la maladie de Parkinson

En plus de Parkinson, Michael J. Fox a eu un autre problème de santé. En 2018 il a dû subir une chirurgie pour retirer une tumeur non cancéreuse de sa colonne vertébrale. Une longue rééducation avait toutefois été nécessaire. Sa femme Tracy Pollan l’a beaucoup aidé, même s’il a refusé qu’elle endosse le rôle d’infirmière pour lui. L’acteur refuse en effet la pitié de son entourage ou de ses fans : « Je ne vois tout simplement pas l’avantage de susciter la sympathie des gens ».

Dans l’autobiographie qu’il vient de publier, « No Time like The Future », l’interprète de Marty McFly explique également qu’il a été forcé de mettre un terme à sa carrière d’acteur à cause de ses problèmes de santé. « Il y a un temps pour tout, et le temps que je consacre à une journée de travail de douze heures et à mémoriser sept pages de dialogue, est mieux derrière moi. C’est donc la fin de ma carrière d’acteur… », a ainsi écrit l’acteur de 59 ans.