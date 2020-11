Après la dengue, le paludisme et le Covid, un Anglais survit à une morsure de cobra en Inde

Ian Jones a été mordu par un cobra indien et admis à l’hôpital de Jodhpur, à environ 350 km de la capitale régionale Jaipur. « Jones est venu nous voir la semaine dernière après une morsure de serpent. Dans un premier temps, on le soupçonnait d’être également positif au Covid-19 (pour la deuxième fois) mais il a été contrôlé négatif pour cela », a déclaré samedi à l’AFP le médecin, le dr Abhishek Tater, qui l’a soigné.

« Pendant qu’il était avec nous, il était conscient et présentait des symptômes de morsure de serpent, y compris un flou de la vision et des difficultés à marcher, mais ce sont généralement des symptômes passagers », a ajouté le Dr Tater. Ian Jones est sorti de l’hôpital plus tôt dans la semaine.

« Papa est un combattant. Pendant son séjour en Inde, il a déjà souffert du paludisme et de la dengue, puis du Covid-19 », a commenté son fils, Seb Jones, dans un post sur le site internet GoFundMe mis en place pour aider à payer ses factures médicales et son voyage de retour sur l’île de Wight, dans le sud de l’Angleterre. Ian Jones a monté une structure, Sabirian, qui travaille avec des artisans traditionnels au Rajasthan et les aide à exporter leur production en Grande-Bretagne.