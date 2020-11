Indonésie: il gagne une fortune grâce à une météorite tombée sur sa maison (vidéo)

Josua Hutagalung est un homme de 33 ans, habitant dans le nord de Sumatra (une île d’Indonésie) et travaillant comme fabriquant de cercueils. Au mois d’août dernier, alors qu’il travaillait à côté de chez lui, il entend soudain un bruit impressionnant provenant de sa demeure, rapporte RTL. Il découvre alors un trou dans le toit, causé par une météorite de plus de 2 kilos. Celle-ci a fini sa course enfoncée dans le sol juste à côté de sa maison. « Le bruit était si fort que certaines parties de la maison tremblaient aussi. Et après avoir cherché, j’ai vu que le toit en tôle de la maison s’était cassé. Quand je l’ai soulevé, la pierre était encore chaude », a-t-il expliqué au quotidien indonésien Kompas. Il a également publié sur Facebook une vidéo de sa découverte impressionnante.

Selon The Independant, Josua aurait vendu la roche à l’expert américain en météorites Jared Collins, qui l’a par la suite cédé à collectionneur américain qui la conserve au Centre d’études des météorites de l’Université d’État de l’Arizona. « Mon téléphone s’est allumé avec des offres folles pour que je saute dans un avion et achète la météorite. C’était en plein milieu de la crise de Covid et franchement, j’hésitais entre acheter la roche pour moi-même ou travailler avec des scientifiques et des collectionneurs aux États-Unis. J’ai transporté autant d’argent que j’ai pu rassembler et je suis allé trouver Josua, qui s’est avéré être un habile négociateur », a expliqué Jared Collins au journal.