La Hongrie s’en prend à George Clooney pour avoir critiqué Viktor Orban

La Hongrie a reproché mardi à George Clooney une connaissance trop « limitée » selon elle, de l’histoire et de la politique, après que l’acteur américain a décrit le Premier ministre de droite souverainiste Viktor Orban comme un exemple de « haine et de colère » dans le monde. « Nous aimons l’acteur George Clooney… (mais sa) connaissance de l’histoire et de la politique semble assez limitée », a écrit le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto sur sa page Facebook.

Des membres du gouvernement hongrois avaient auparavant accusé l’acteur d’être une marionnette aux mains du milliardaire et mécène américain d’origine juive hongroise George Soros, bête noire de Viktor Orban qui l’accuse de comploter contre son gouvernement par le biais d’ONG qu’il finance, et d’encourager l’immigration. « Soros profite de chaque possibilité d’attaquer le gouvernement hongrois. Il est frustrant qu’il y ait des acteurs (.) qui portent ainsi le combat de Soros », a déclaré Ors Farkas, un porte-parole du gouvernement.