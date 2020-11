Un proche d'Alain Delon donne des nouvelles sur son état de santé: «Il n’est pas au top»

Cela fait maintenant plus d’un an qu’Alain Delon a eu un AVC, en juillet 2019 pour être précis. Aujourd’hui, il ne s’en est toujours pas remis et ce n’est pas Jean-Luc Moreau, metteur en scène et proche de la célébrité, qui va donner de meilleures nouvelles. Interrogé sur le sujet dans l’émission « L’instant de luxe » ce jeudi, il donne quelques indications supplémentaires à ce sujet.

Rassurer le public tout en avouant les difficultés

Dans un premier temps, Jean-Luc Moreaux se veut rassurant, en disant simplement qu’« il va ». « Je ne peux pas en dire plus, je ne suis pas médecin et je ne suis pas auprès de lui. Je peux juste vous dire qu’il va », dit-il. C’est après qu’il précise que malgré tout, la situation reste difficile. « Il n’est pas au top. Il ne va pas monter sur scène demain », se désole-t-il.

Comme le rapporte Sudinfo, le 9 novembre dernier, le principal intéressé avait déclaré à RTL que son état de santé était mitigé. « Je me porte comme on peut se porter à 85ans. Il y a des hauts et des bas, mais ça va », soutenait-il. Son fils, lui aussi interrogé par RTL, soutenait encore récemment que son père était encore en bonne santé, même si lui aussi ajoutait des bémols. « Il s’améliore, il marche. C’est un homme d’un certain âge, on ne va pas se mentir », disait-il. « Mon père n’a plus voulu voir personne chez lui pendant le confinement. Son kiné ne venait plus trois fois par semaine, il a perdu quatre mois dans sa rééducation, alors qu’il était sur la pente ascendante », a-t-il aussi confié dans Paris Match.