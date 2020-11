Le village autrichien de Fucking obligé de changer de nom pour échapper aux blagues anglaises

En France, la petite ville de Montcuq est devenue célèbre grâce à son nom évocateur et les habitants semblent s’être faits à leur renommée. Mais pour le village autrichien de Fucking, situé près de Salzbourg, c’est beaucoup plus compliqué. Non pas que cela signifie quelque chose en allemand, mais en anglais, cela se traduit vulgairement par « baiser ». Evidemment, dans les îles britanniques, cela fait beaucoup rire. Mais à Fucking, la blague ne passe pas pour la maire, Andrea Holzner. Décidée à y mettre un terme, elle a donc décidé de changer le nom du village, purement et simplement.

De la « Fucking School » à la « Fucking Church » en passant par la « Mother Fucker »

Ce lundi, Andrea Holzner a donc pris les choses en main. « Le conseil municipal a décidé de rebaptiser Fucking en Fugging à compter du 1er janvier 2021 », est-il écrit dans un document officiel signé de sa main. La maire conservatrice a donc fini par accomplir ce que toutes les majorités politiques précédentes s’étaient refusé à faire, les habitants étant très divisés sur la question.

Cela clôt donc une longue saga puisque les anglophones y viennent maintenant depuis un bon bout de temps. Même la télévision norvégienne s’y est mise en faisant un reportage, en anglais bien sûr, sur Fucking. Le journaliste Nicolay Ramm enchaîne alors les blagues sur le nom du village, n’oubliant par exemple pas de mentionner l’église de Fucking, « catholique bien sûr » précise-t-il. Il y rencontre même la maire, manifestement assez à l’aise à l’époque avec ce reportage. Certains de ses concitoyens s’indignaient toutefois de voir des touristes se prendre en photo devant le panneau à l’entrée du village dans des positions pour le moins… explicites.