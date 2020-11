Barack Obama partant pour être incarné par Drake au cinéma (vidéo)

Pourra-t-on voir prochainement Drake dans la peau de Barack Obama sur les grands écrans ? C’est la question que s’est posée cette semaine le média américain Complex qui verrait visiblement bien le rappeur dans ce rôle. Mais avant cela, encore faut-il que l’ancien président soit d’accord. C’est donc la question qui lui a été posée. Et force est de constater que de ce côté-là, c’est plutôt bien parti.

Une approbation plus qu’acquise

Au cours de son interview par Complex, l’ancien président se voit alors demander s’il donnerait son feu vert ou pas à Drake. « Ce que je dirais, c'est que Drake semble être capabale de faire tout ce qu'il veut. Je veux dire, c'est un gars talentueux. Si cela arrive et qu'il est prêt, vous savez... », répond d’abord Barack Obama avant que la même question lui soit reposée pour qu’il soit plus clair. « Vous savez, je pense même que, de façon encore plus importante, Drake a l'approbation de ma famille. Je suppose que Malia et Sasha seraient être contentes avec ça », a-t-il précisé.

Il est bon de préciser que cette possibilité que Drake incarne Obama ne sort pas de nulle part. En 2010, autrement dit lors du premier mandat du premier président afro-américain de l’histoire, Drake s’était confié sur cette éventuelle opportunité. « J'espère qu'ils feront bientôt un film sur la vie de Obama pour que je puisse le jouer. C'est mon but. J'ai vu tous ses discours [...] J'ai fait attention aux inflexions de sa voix. Si vous demandez à ceux qui me connaissent, je suis plutôt bon imitateur », avait alors déclaré le rappeur.